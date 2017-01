Alena Seredova incinta? Si parla di nozze con Alessandro Nasi

Nessuna conferma ufficiale, ma stando a quanto scrive il sito Dagospia un bel pettegolezzo girerebbe per la Torino bene e soprattutto rimbomberebbe nello stadio bianconero: Alena Seredova è incinta. E in vista, per il prossimo anno, ci sarebbero le nozze con Alessandro Nasi, suo compagno da tempo, dopo l'addio a Gigi Buffon, portiere della Juve che sta con Ilaria D'Amico (da cui ha avuto un maschietto).