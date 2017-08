Alena Seredova in shorts, che stacco di gamba!

Dopo tanti scatti in compagnia dei figli e di amici, Alena Seredova punta l'obiettivo solo su di sé. E lo fa con il sorriso, con la voglia di rimettere in mostra la sua femminilità. Un'immagine in costume a bordo piscina illumina una silhouette impeccabile mentre lei assapora la sua "infinita libertà". Poi in pantaloncini e maglietta scopre le gambe affusolate in posa sulle rocce, regalando un siparietto hot...

Un colpo di vento le fa volare i lunghi capelli sul viso radioso, ma per fortuna le sue gambe lunghe e abbronzate restano scoperte e non solo visto che ai fan non è sfuggito lo scorcio dagli shorts in cui si intravedono gli slip neri. Alena Seredova, sulle rocce sembra una ragazzina felice e spensierata in questa lunga estate trascorsa con i figli David Lee e Louis Thomas, avuti da Buffon, e il compagno Alessandro Nasi tra Panarea, Stati Uniti e luoghi mozzafiato.



E mozzafiato è anche il suo fisico scultoreo, lo stesso di quando sfilava in passerella e posava in lingerie. E i fan la inondano di complimenti per la sua bellezza e la sua classe, facendo riferimento a come abbia saputo gestire la separazione dal portiere della Juventus.