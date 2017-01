Alena Seredova - Ilaria D'Amico, stili opposti

Dopo le foto scandalo dell'estate con la D'Amico in love con il portierone della Juventus e gli scoop recenti della liaison tra la Seredova e il manager Alessandro Nasi, le due bellone continuano a far parlare... in parallelo.



Ilaria è stata pizzicata nel quadrilatero della moda milanese a spasso con un'amica. Look impeccabile e raffinato come sempre: pantaloni stretti che sottolineano le gambe lunghe e sinuose della conduttrice tv, tacchi alti, giacchino corto nero, occhiali da sole e capelli sciolti sulle spalle.



Più versatile la Seredova che spazia dalle mise sexy e intriganti durante gli shooting o gli eventi mondani a quelle più casual per gli impegni quotidiani. Sui suoi profili social posta le immagini che la ritraggono con l'amica durante la visita al cantiere dell'Expo a Milano. Biker ai piedi, leggings neri, camicia bianca, giubbotto catarinfrangente arancione e caschetto per la sicurezza. Sorride divertita davanti al cartellone della Repubblica Ceca e i follower apprezzano.