Alena Seredova fa il tifo per Gigi Buffon

13:00 - Ancora una volta uno stile impeccabile per Alena Seredova. Allo Juventus Stadium di Torino per la partita amichevole Italia-Inghilterra c'era anche la ex del portierone che insieme al nuovo fidanzato Alessandro Nasi e ai due figli Louis Thomas e David Lee ha fatto il tifo per gli azzurri. E per Gigi Buffon...

Giacca e camicia bianca slacciata sul décolleté Alena si è seduta nella tribuna vip accanto ai figli e con loro c'era Alessandro, uno degli eredi della famiglia Agnelli. Distesa e rilassata per una serata di sport in compagnia, l'allegra famigliola si è divertita e i piccoli Buffon hanno fatto il tifo per il papà. Ormai la relazione tra Alena e il cugino dei fratelli Elkann è consolidata e più che ufficiale.