Alena Seredova: ecco Adrian, il tato dei Buffon

Ciao ciao babysitter, la nuova tendenza vip per l'estate 2016 è il tato: una figura maschile per l'educazione e il gioco dei figli. Alena Seredova ha scelto Adrian per i figli avuti da Gigi Buffon. Lui sulle pagine del settimanale Chi racconta con entusiasmo l'avventura. Per David Lee e Louis Thomas, “Adda” (come lo chiamano loro) ha un ruolo fondamentale.