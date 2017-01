Alena Seredova e Alessandro Nasi, finalmente c'è il bacio... pubblico

Qualche settimana fa il primo scatto social di Alena e Alessandro insieme, mano nella mano, al matrimonio tra Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, ad ufficializzare sui media la loro relazione. Prima di allora i due, che si sono conosciuti e avvicinati un anno fa, hanno sempre cercato di evitare accuratamente ogni tipo di esposizione mediatica. Tutto il contrario di ciò che ha fatto Gigi Buffon con la sua nuova compagna Ilaria D'Amico.



Ma quest'estate la coppia si è concessa una vacanza a Ibiza con i figli di lei, tutti in famiglia, nella nuova famiglia. E ci è scappato anche un bacio. Un po' frettoloso magari, perché Alena sembra essersi accorta dei paparazzi, ma pur sempre un bacio. La bella modella ceca è un bikini in piedi sulla scaletta di una barca e sfoggia le sue curve ben assortite, il manager siede davanti a lei e cerca la sua bocca. I due stanno facendo progetti per il futuro e presto Alena Seredova potrebbe realizzare il suo sogno di dare una sorellina ai suoi figli Louis Thomas e David Lee.