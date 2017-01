Alena Seredova: "Bianconera per sempre"

13:00 - “Forza Juve #bianconerapersempre” cinguetta in pantaloni a righe bianconeri e reggiseno bombastico nero una splendida Alena Seredova. La showgirl, ex del portiere Gigi Buffon, posta una foto mozzafiato ed esprime tutto il suo amore... per la squadra di Torino! La Juventus porta a casa il risultato e conquista la semifinale di Champions. In tribuna festeggiano le wags...

Se Alena scrive messaggi da tifosa, non sono da meno le mogli dei calciatori in campo che dalle tribune scattano selfie e spediscono sorrisi ai fan. Un segno di vittoria e tante faccine sorridenti allo stadio compaiono nello scatto pubblicato da Veronica Zimbaro, moglie di Marco Storari, che cinguetta insieme a Maddalena Nullo, moglie di Andrea Barzagli, Carolina Bonistalli, moglie di Giorgio Chiellini, Alessandra Sinopoli moglie di Claudio Marchisio, Maria Llorente, fidanzata di Fernando Llorente. Sono partite tutte alla volta di Montecarlo per sostenere i loro campioni e ci sono riuscite: il risultato strappato al Monaco consente alla Juve di entrare in semifinale dopo 12 anni. All'appello mancava soltanto la fidanzata del capitano Gigi Buffon: Ilaria D'Amico è rimasta a Milano. Del resto come lei ha ammesso qualche giorno fa, per non creare conflitti, tra loro c’è un patto: non parlare mai delle partite.