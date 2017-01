Alena Seredova a passeggio con i figli e Alessandro Nasi

10:28 - Prosegue a gonfie vele la relazione tra Alena Seredova e il manager Alessandro Nasi. I due pizzicati di sera da Diva e Donna si scambiano dolci sguardi d'intesa mentre, per strada tengono per mano i figli della modella e del portiere della Juventus, Gigi Buffon. Il clima è disteso e come in una favola, sembrano tutti felici e contenti.

Solo qualche giorno fa avevamo lasciato la Seredova in compagnia di Alessandro in tribuna per assistere alla quarta giornata di World League di pallanuoto. Alena sorrideva e chiacchierava con il suo nuovo amore dimostrando grande complicità.



Ed ecco che a distanza di poco li ritroviamo sempre uniti, ma questa volta a condividere il tempo con loro ci sono i piccoli Buffon, Louis Thomas e David Lee. Il primo cammina stringendo la mano di Nasi, e il secondo al fianco della madre. Intanto Alena e Alessandro non si perdono di vista e continuano a ridere e scherzare come due ragazzini innamorati. Il clima è disteso e sembrano già una famiglia.



Finito il periodo buio della Seredova, anche per lei è tempo di tornare a vivere serena. Grazie al manager del Gruppo Fiat, la modella è radiosa e rilassata. Le sofferenze causate dalla separazione con Buffon, felicemente accoppiato con Ilaria D'Amico, fanno parte del passato.