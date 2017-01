Aldo Montano ha una nuova fiamma.... russa

"With my ulitka !!" e ancora "Seduci la mia mente e avrai il mio cuore. Trova la mia anima e sarà tua" e poi cuoricini e baci a non finire. Aldo Montano "ufficializza" su Instagram la sua nuova love story con Olga Plachina postando alcuni scatti insieme alla bellissima e sexy atleta russa, specialista dei 400 ostacoli e Miss Sport 2015. Capitolo definitivamente chiuso per lo schermidore livornese con la sua ex Antonella Mosetti.