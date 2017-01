Aldo Montano, gira le spalle e mostra una porzione di sedere nudo

11:03 - Passeggiata per le vie di Milano con la sigaretta in bocca per Aldo Montano che in jeans e giubbottino in pelle sfida il freddo invernale. Accompagnato da due amici, lo schermidore prima si perde a contemplare il suo cellulare e poi seduto al bar regala un siparietto di tutto rispetto: i pantaloni si abbassano e lui si ritrova con mezzo sedere al vento. Prontamente immortalato da Novella 2000.

Aldo, sex symbol della scherma, dopo una fallimentare gara a Padova (tappa del circuito della Coppa del Mondo) per crampi a entrambe le gambe, si gode una giornata in pieno centro nella città meneghina. Con una borsa in una mano cammina con gli occhi fissi sul suo cellulare che tiene nell'altra mano. Una risata fa incuriosire i suoi accompagnatori che si avvicinano a lui divertiti.



Poi una sosta al bar mette in luce il suo lato B tonico e muscoloso. I pantaloni a vita bassa calano ancora di più proprio mentre si sta per sedere. La riga tra le natiche si fa sempre più lunga e il suo lato B esce allo scoperto. Aldo non fa una piega per riaggiustarsi... e noi restiamo ad ammirare.