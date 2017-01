Aldo Montano e Olga Plachina, prima uscita pubblica con pancino

Le nozze segrete in Russia e un figlio in arrivo. Aldo Montano alla sua prima uscita pubblica con Olga Plachina, da quando la cicogna è in volo, è raggiante. Al Rome Cavalieri Waldosrf Astoria Hotels&Resorts arrivano mano nella mano e i flash puntano alle forme morbide dell'atleta russa che con un miniabito anni '60 non nasconde il pancino lievitato.

Del matrimonio, probabilmente celebrato in Russia, non c'è certezza, ma i bene informati dicono che i due atleti hanno voluto una cerimonia intima lontana dai riflettori e ora vivono la gravidanza con riservatezza. Dopo la delusione olimpica (solo 8 settimane fa Montano scriveva: “Finisce così e fa male… Volevo regalarlo a me stesso, a tutti quelli che hanno lottato con me ogni giorno e all'Italia... Non avremo il rimorso di non averci creduto fino alla fine... Questa è l'unica cosa che mi rende sereno... Questo, insieme ad aver visto sbocciare tanti giovani campioni che spero capiscano che non finisce tutto con una medaglia...”), Montano riparte con la gioia nel cuore per un piccolo (o piccola) erede in arrivo.