Aldo Montano, che bagni d'amore con Olga e Olympia

E' la loro prima estate da famiglia: Aldo Montano e Olga Plachina cullano la piccola Olympia, nata lo scorso febbraio, e non riescono a staccarsi un attimo. Lo schermidore è pazzo delle sue principesse, come ama definirle, e nelle immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna è tenerissimo con loro in una giornata di sole in piscina.

Fisico scolpito lui, in perfetta forma la neomamma, i due - che si sono sposati con una cerimonia segreta in Siberia lo scorso anno - potrebbero convolare a nozze anche in Italia con una festa con amici, parenti, fedi e abito bianco, proprio come avevano detto qualche tempo fa. “Dopo la nascita di nostra figlia organizzeremo una cerimonia come si deve” aveva annunciato Montano. Intanto si godono un po' di relax in piscina, innamorati più che mai a bordo vasca e amorevoli con la piccola Olympia.