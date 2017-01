11 dicembre 2014 Alberto e Charlene festeggiano la nascita di Jacques e Gabriella con 42 colpi di cannone Anche se nato dopo la sorellina, sarà Jacques il sovrano del Principato di Monaco Tweet google 0 Invia ad un amico

12:22 - Grande festa al principato di Monaco per l'arrivo di Jacques e Gabriella, i gemellini della principessa Charlene e del principe Alberto. Nati il 10 dicembre all'ospedale Grace Kelly, i bimbi sono venuti alla luce con parto cesareo a distanza di due minuti: prima la bambina alle 17.04 e poi il maschietto, alle 17.06. Poco dopo le 19.30, per volere di Alberto, sono stati sparati 42 colpi di cannone, 21 per figlio.

Il principe Alberto, già padre di Jazmin Grace Grimaldi (22 anni) avuta con una donna californiana e Alexandre Coste (10 anni) figlio di un'assistente di volo del Togo, ha svelato che fino al momento della nascita non conosceva il sesso dei gemelli: "Si tratta di una delle belle sorprese che la vita ci offre", ha detto. Per la Principessa Charlene, si tratta invece dei suoi primi bambini.



Jacques e Gabriella sono i primi gemelli della dinastia reale e nonostante sia nata prima la femminuccia sarà il bambino a diventare il futuro sovrano del Principato avendo i maschi la priorità nella successione al trono.



Intanto nel Principato si respira un'aria di felicità e tutti hanno gran voglia di festeggiare. Proprio a distanza di poche ore dalla nascita degli eredi, il palazzo reale è stato illuminato a giorno e 42 colpi di cannone colorati sono stati sparati per confermare la nascita dei bambini, per volere di mamma e papà.

Le Couple Princier ont l’immense bonheur d’annoncer la naissance de Leurs enfants : Gabriella, Thérèse, Marie et Jacques, Honoré, Rainier.

