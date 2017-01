Alberto di Monaco non paga la cena

Alberto di Monaco "denunciato" per non aver pagato la cena a Genova. I fatti risalgono allo scorso autunno quando il principe partecipa a un ricevimento organizzato dalla onlus fondata dallo stesso Alberto per raccogliere soldi per gli alluvionati. Come racconta La Repubblica, il ristorante La Manuelina di Recco ha sporto denuncia per truffa e insolvenza fraudolenta. Nessuno avrebbe saldato il conto.