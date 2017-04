Alberto di Monaco: moglie e figli in hotel, il Palazzo è in ristrutturazione

Non è passata inosservata l'assenza della coppia al Ballo della Rosa, uno degli eventi più importanti al Principato di Monaco e non passa in sordina il trasferimento di Charlène e dei bambini nella suite di un hotel di lusso dove Alberto trascorrerebbe solo poche ore con i figli. E' dalle vacanze di Natale che Charlène manca a Palazzo Grimaldi, prima si è concessa una vacanza in una nota località sciistica francese e poi un romantico viaggio in Irlanda che la coppia regale ha organizzato insieme al fratello minore di Charlène e a sua moglie. Ma al rientro la Wittstock, armata di bagagli, si sarebbe direttamente appoggiata in un albergo in centro con i figli alimentando i mormorii al Principato. In realtà la moglie di Alberto resterà lontana dal Palazzo Reale fino alla fine dei lavori di ristrutturazione. Anche se sono in pochi a crederci.



Le immagini di Diva e Donna mostrano una irriconoscibile Charlène, in total black con occhiali da sole e un cappellino da basket sul capo che entra nell'albergo, sempre sorvegliato. Immortalato nello stesso punto, ma in altre circostanze, anche Alberto che dopo aver trascorso qualche ora con i bambini nella suite, scambia due parole con un collaboratore e si allontana dalla struttura.



Charlène e Alberto si sono sposati nel 2011 e nel 2014 sono diventati genitori di due gemelli, Jaques e Gabrielle, a cui la Wittstock dedica tutte le sue attenzioni. "Devo dire che Charlène si prende cura dei bambini meravigliosamente. E' una madre bravissima e trascorre con loro tantissimo tempo", disse Alberto qualche tempo fa.