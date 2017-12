Alberi di Natale vip, decorati e... social

Come ogni anno gli addobbi in casa Panicucci non deludono. L'atmosfera è quasi surreale tra l'albero bianco con pupazzetti in stoffa e i classici bastoncini, l'enorme villaggio di Natale in movimento e un presepio di grande effetto.



Si intravede un grande abete anche nella nuova casa di Filippo La Mantia e Chiara Maci mentre la food blogger mostra il suo pancione al settimo mese. Anche Melita Toniolo in dolce attesa si è portata avanti e mostra l'albero snello e alto sui social.



Bianco e oro è quello di Simona Ventura, mentre bianchi e rossi sono le decorazioni di casa Inzaghi-Lucariello e di Laura Torrisi che indossa pure calze natalizie in coppia con la figlia Martina.



Immensi sono gli alberi Oltreoceano di Britney Spears e di Mariah Carey. Sfoglia la gallery e guarda anche l'abete di Nancy Brilli, Michelle Hunziker e tanti altri vip.