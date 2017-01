Alberi di Natale, ecco i vip che hanno già addobbato casa

Rapite dal clima natalizio che si respira nelle grandi città, sono tante le vip che non hanno resistito alla tentazione di addobbare l'albero di Natale con anticipo. Da Claudia Galanti, in compagnia dei suoi due bambini, a Elisabetta Gregoraci con Nathan Falco, alle sexy sorelle Buccino. Per Simona Ventura invece grande shopping in un negozio di addobbi a Napoli. Ma non solo...

Come ogni anno è Claudia Galanti ad aprire le danze degli addobbi insieme a Liam e Tal Harlow. Grandi palle oro e rosse si alternano con eleganza sull'enorme albero luminoso.



"Mi porto avanti adoro le luci e le feste", cinguetta su Instagram Antonella Clerici mentre mostra ai follower un video del suo albero in cui prevalgono l'argento e il rosso. Per la presentatrice sarà un Natale speciale, il primo con Vittorio Garrone.



Cerchietto da renna in testa e maglioncino rosso. Alessia Marcuzzi, in una calda giornata romana anticipa la tradizione dell'Immacolata e con Mia sistema le palle sui rami dell'abete in terrazza.



Anche le sorelle Buccino, in pieno clima natalizio addobbano l'albero con una mise super sexy. Minigonna per Cristina e leggings per Martina che posa sulla scala. A lei il compito di comporre la punta del finto abete.



Per Simona Ventura, invece, grandi acquisti di addobbi in un negozio super lussuoso di Napoli. Restiamo in attesa di scoprire come allestirà la sua casa.

Guarda anche gli alberi di Elisabetta Gregoraci e Alessandra Pierelli.