Alba Parietti scalda i social in lingerie

Alba Parietti regala una buonanotte sexy e intrigante su Instagram, scaldando il social e facendo volare i sogni proibiti dei fan. In lingerie di pizzo nera, l'attrice e conduttrice sfoggia curve perfette e lo scatto non passa inosservato. I suoi seguaci le fanno sentire tutto il loro supporto, con commenti più o meno piccanti. Ma il social della Parietti è popolato anche da tanti amici: da Clementino a Elio e le Storie Tese, passando per Morgan e i Bluevertigo.