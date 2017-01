Alba Parietti, primo topless della stagione

Di casa a Formentera, Alba Parietti si gode l'estate da single e in topless. Chiusa la storia d'amore con Christopher Lambert, mette in mostra la sua bellezza con un costumino minimo che si perde tra le natiche sode e un décolleté che sfida la forza di gravità. La showgirl il 2 luglio spegnerà 55 candeline, ma il tempo per lei sembra non passare mai.

Arriva in spiaggia da sola con un look da hippy, la musica nelle orecchie e un gran bel sorriso: per Alba, volata alle Baleari, è tempo di mare, sole e topless. Con uno slip nero sgambato e i lunghi capelli che le accarezzano la schiena si concede un bagno rinfrescante e poi di nuovo a farsi baciare dal sole dopo un veloce cambio costume. Il fisico spaziale non passa inosservato al Settimanale Nuovo che la immortala in tutta la sua bellezza.