Aida Yespica: "Sono riemersa grazie a Enrico"

“Sistemo le ultime cose a Miami, lascio la casa e poi chiudo un portone che non si aprirà più” aggiunge la Yespica che Oltreoceano ha vissuto amori contrastati che ora vuole lasciarsi alle spalle. Prima il matrimonio fallito a Las Vegas con Leonardo Gonzales, poi la storia durata tre anni e finita male con Roger Jenkins, e ora la voglia di ricominciare dall'Italia e da Enrico, l'imprenditore con cui si è concessa qualche giorno di coccole e relax in una spa a Bormio.



“Voglio ricominciare e ripartire da me stessa, dal mio bambino e da quello che la vita mi regala giorno dopo giorno” ha detto Aida. Nel frattempo ha consolidato il rapporto con il suo ex Matteo Ferrari, da cui ha avuto Aaron, che tra poco spegnerà 8 candeline: “L'uomo che ho amato di più, quello con cui ho avuto un figlio, ma le storie finiscono e si va avanti”.