Aida Yespica, sexy dopo la doccia

La sua buonanotte è sempre stata bollente: mise mozzafiato, scorci di seno, curve in bella vista sui social. L'ultimo scatto che ritrae Aida Yespica è in bagno, dopo la doccia. La showgirl è in reggiseno e slip ed è da capogiro. Cinguetta la sua buonanotte ai follower, ma accanto a lei non c'è Roger Jenkins, il fidanzato miliardario con cui si dice sia in crisi.

Quest'anno non mostra un abete addobbato altissimo e lussuoso, e nemmeno stanze preparate a festa in attesa delle vacanze. Paradisiache come sempre. Sul suo diario social Aida racconta della sua vita da mamma alle prese con la festa di compleanno di Aron, i giochi, i viaggi, le giornate con il bambino, "il suo unico grande amore". Qualche foto con le amiche, qualche shooting mozzafiato, ma poco amore. Nelle foto non c'è più Roger con cui pare sia in crisi. Riuscirà la sua buonanotte sexy a far tornare il sereno tra i due?