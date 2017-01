Aida Yespica, seno in libera uscita

10:21 - Con Roger Jenkins, nonostante manchino da tempo apparizioni social di coppia, pare prosegua tutto a gonfie vele, intanto Aida Yespica con le amiche non si perde neppure una delle ospitate nel jet-set hollywoodiano. L'altra sera ha partecipato a uno degli eventi più glamour correlati agli Oscar 2015. Con un abito griffatissimo e dalla scollatura vertiginosa ha presenziato alla cena organizzata da Elton John.

Selfie super sexy tra bellissime, sorrisi, abiti lussuosi, scenografie da sogno e scorci di pelle da togliere il fiato. Aida ha partecipato alla serata da vip insieme alle amiche Debbie Castaneda e Daniela Chalbaud. Per l'affascinante Yespica, compagna di Jenkins ed ex del calciatore Matteo Ferrari da cui ha avuto un figlio, un abito da sogno reso ancor più incredibilmente sensuale dalle curve sensazionali della showgirl. La scollatura era da urlo, ma il selfie più bollente lo ha fatto la stessa showgirl venezuelana che lo ha prontamente postato su Instagram per la gioia dei follower.