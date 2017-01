Aida Yespica perdona Roger Jenkins: matrimonio in arrivo

10:30 - Tutto è bene quello che finisce bene. Ne sa qualcosa Aida Yespica che dopo aver passato due settimane di inferno è capitolata davanti alla proposta di matrimonio del pentitissimo Roger Jenkins. A dirlo è Verissimo: dopo il tradimento - con una delle amiche del cuore di lei - lui è ritornato e alla vista del brillocchio la bella argentina non ha saputo resistere...

Qualche settimana fa lo sfogo della modella su Instagram, con tanto di screenshot che provavano uno scambio di email tra Roger Jenkins e Simona di Michele. Il tutto - commentato dalle frasi al vetriolo pubblicate dalla Yespica - lasciava intendere che tra i due ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia... Lei, ferita e amareggiata, si era consolata in viaggio con le amiche, giurando di aver messo un punto alla sua relazione con l'imprenditore. Eppure...



La Yespica non ha saputo resistere: davanti ad un uomo in ginocchio e a una proposta con tanto di anello, ha deciso di optare per il lieto fine. Certo è che ora starà attenta a presentarlo alle amiche... Fidarsi è bene, ma non fidarsi è decisamente meglio. Soprattutto se l'uomo in questione è uno sciupafemmine. Aida ha imparato la lezione e forte del suo anello al dito, punta dritto al migliore degli happy end.