Aida Yespica, micro slip e lato B da mozzare il fiato

Sul suo diario social Aida tiene aggiornati i suoi fan sulla sua vita mondana e familiare. Qualche scatto con il figlio Aron, qualcuno con le amiche e poi, di tanto in tanto, qualche selfie bollente, in cui mostra i suoi lati più bollenti. Un corpo scolpito e forme mozzafiato. Ma nessun fidanzato nei dintorni ormai. Nelle foto non c'è più Roger con cui pare sia in crisi. Riuscirà con questo lato B scultoreo a riconquistare il suo amore?