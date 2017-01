Aida Yespica in love con Enrico, ma la ex dice: "Mi ha ingannata"

Abbiamo appena lasciato Aida Yespica innamorata a Miami con un nuovo boy, che subito si scopre che l'aitante fidanzato era già impegnato. La sua ex non tarda a farsi sentire e al settimanale Chi rivela: “Enrico e io stavamo insieme da mesi”. Poi lui è partito con una scusa e la ex ha visto le foto che lo ritraevano avvinghiato alla Yespica.