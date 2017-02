Aida Yespica, che acrobazie in bikini con Enrico!

Impossibile non essere d'accordo, Aida ed Enrico formano una bella coppia. Fidanzati dall'estate dell'anno scorso, dopo una lunga vacanza a Cortina per le feste di Natale, li ritroviamo in costume a Miami, dove sul bagnasciuga infuocano i loro momenti insieme.



La modella venezuelana, sempre più sexy sia sul social sia in spiaggia, mette a nudo le sue curve sensuali che non lasciano indifferente Enrico sempre pronto al contatto fisico, anche solo per gioco. Poi la coppia si tuffa in acqua per sedare i bollenti spiriti, ma una volta sdraiata sul lettino la Yespica non resiste alla tentazione di stuzzicare il compagno e con un'abile mossa si "accomoda" su di lui, come mostrano le immagini di Novella 2000...