Aida Yespica al sole con un lato B che... abbaglia

Pronta ad abbandonare Miami per seguire il suo amore in Italia, la Yespica si regala una vacanza in una località paradisiaca con tanto di foto ricordo di spalle in cui mette in risalto la sua bellezza latinoamericana. I commenti dei follower fioccano e un fan estasiato puntualizza "Il più grande spettacolo dopo il big bang".



Ora che il suo rapporto con Matteo Ferrari, il padre del piccolo Aaron, si è consolidato e che il suo cuore è tornato a battere per Enrico, imprenditore e ristoratore italiano, Aida non potrebbe essere più felice. Pronta a chiudere le valigie e a cambiare vita farà presto il suo rientro nel Belpaese.