Agosto in città, guarda le vip a casa

Agosto città mia non ti conosco? Non per le vip che ne approfittano delle strade deserte e dei negozi chiusi per godersi la propria casa. Ne sanno qualcosa Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Rientrati dalle Baleari cinguettano: "Milano tutta nostra”. Come pure Marica Pellegrinelli, Federica Nargi, Ana Laura Ribas, Michelle Hunziker. Mentre fa "vacanze romane" Alessia Marcuzzi...

Hot!Hot e poi Hot!!! Non so voi... Ma io sto bruciando viva... Milano 50 gradi #italiastabruciando #italiaafrica 1×1 #ribasbrucia” è il messaggio di Ana Laura Ribas che dopo una vacanza lampo sul Lago di Garda in cui scriveva: "La nostra giornata... divano, mangiare e divano ancora... Io e las Lolas pigrizia”, è tornata in città.



"Quel calor – dice Belen apprezzando la metropoli lombarda deserta – Milano tutta nostra... Te amo Stedemartino”.



"Vacanze romane” cinguetta Alessia Marcuzzi commentando uno scatto che la ritrae mano nella mano di notte con il marito Paolo Calabresi Marconi. Dopo le vacanze al mare e la fuga a Londra, Alessia è in città e cinguetta innamorata: "Noi, Alepaolo".



"L'acqua mi bagna ed il vento mi asciuga #guaiachisilamentadelcaldo #agostoamilano" cinguetta Marica Pellegrinelli appena rientrata dalle vacanze nel Salento con Eros Ramazzotti. E poi c'è Michelle Hunziker, rientrata anche lei a Milano, dopo un mese trascorso a Forte dei Marmi e in attesa di ripartire con Tomaso Trussardi e le bambine. Federica Nargi ne approfitta per comperare qualche piantina a Milano.