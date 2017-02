Afef, splendida in costume alle Maldive

Mentre la città in cui vive, Milano, è in fermento per la settimana della moda, Afef è volata alle Maldive. Su Instagram l'ex modella 53enne sfoggia un cambio di costumi di tutto rispetto mentre si rilassa in acqua: attorno a lei solo pace e un panorama mozzafiato. Fisico perfetto, capelli lunghissimi bagnati e occhiali da sole a specchio per la glamour signora Tronchetti Provera.

Sempre in viaggio Afef passa dalla sua casa milanese a quella di St. Moritz dove gioca sulla neve con il suo cane, alle spiagge bianche delle Maldive. E proprio qui, in riva al mare, mette a nudo lo stesso fascino che esibiva in passerella qualche anno fa. Sorride, si lascia immortalare abbozzando un sorriso e si gode un po' di sole.



La Jnifen, appassionata di moda, è tornata in televisione in qualità di giurata di "Project Runway Middle East", talent per la tv araba dedicato agli aspiranti stilisti. Una passione mai tramontata.