Adrianne Curry senza veli allo specchio: "La nudità è arte, giù le mutande!"

12:33 - Autoscatto davanti allo specchio del bagno, completamente nuda, i capelli bagnati e le sinuose curve del suo lato B e della schiena in bella vista. Riecco Adrianne Curry, modella statunitense e vincitrice della primissima edizione di America's Next Top Model, posare senza veli, il mestiere che più le si addice.

"If nudity is art call me Michelangelo! The human body is lovely. So, get those panties out of their bunch and drop em" scrive nel suo tweet, "Se la nudità è arte, chiamatemi Michelangelo. Il corpo umano è bellissimo. Quindi via le mutande...". Sul fatto che le forme perfette del suo corpo nudo siano ammirevoli non ci sono dubbi. Farsi chiamare Michelangelo però forse è un po' pretenzioso.



Su Twitter Adrianne cerca i consensi che da un po' le mancano sulle passerelle e negli studi fotografici. E in tempo di crisi i social, si sa, vengono spesso in aiuto. Così la bruna modella, classe 1982, posta di tanto in tanto uno scatto piccante e bollente. Un regalino ai suoi fedelissimi follower.