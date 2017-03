Adriana Lima, è finita la love story con la star del football Julian Edelman

A causarla, stando a Tmz e E!News, che hanno diffuso il rumor, la distanza tra i due, lei vive in Florida, lui a Boston e i differenti impegni lavorativi e non che li portano a condurre vite completamente divergenti. Lei top model, la seconda modella più pagata al mondo secondo Forbes, e madre di due bambine, Valentina e Sienna, lui giocatore di football e padre di una bambino, che vive a Los Angeles. Impossibile far coincidere orari ed esigenze di tutti. Se ci si mette poi, come sussurrano i media americani, il desiderio della super modella di ampliare la famiglia con altri bambini per nulla corrisposto da Julian, la fine della loro love story appare ancora più giustificata!