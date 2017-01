Addominali perfetti, ecco Kate Hudson a Ibiza

Vacanza scatenata per Kate Hudson. L'attrice, 37enne, mamma di due bambini, dopo aver fatto una tappa a Roma per una sfilata nella Fontana di Trevi, è volata ad Ibiza con le amiche. Tuffi, bagni di fango, serate tra musica e balli, la Hudson non si contiene e negli scatti social in bikini è da schianto. Addominali perfetti e due pezzi mozzafiato.