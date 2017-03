Addominali a vista, guarda le vip più scolpite

Ore e ore di allenamento in palestra, alimentazione controllata, un pizzico di Mamma Natura e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Addominali scolpiti da sfoggiare nei selfie sui social e da mostrare a tutti. Da Anna Tatangelo a Britney Spears passando per Alessia Reato, Martina Colombari, Cecilia Rodriguez fino a una insospettabile Gwyneth Paltrow che campeggia con la pancia nuda sulla cover di Women's Health.

La Paltrow non ha paura di mostrarsi e a 44 anni posa in bikini rosso fuoco sfoderando un fisico tonico e un ventre superpiatto. Nel numero di aprile della rivista dedicata alle donne racconta del suo regime alimentare particolare: fa uso di latte di capra per disintossicarsi e liberare il corpo da parassiti e metalli pesanti.



“Sono tornata ad allenarmi dopo 3 mesi e mi sento un rottame – scrive invece Cecilia Rodriguez mostrando gli addominali perfetti - ho iniziato a usare il materassino massaggiante per combattere mal di schiena e tensione muscolare... Ogni sera mi ci stendo su mentre leggo i vostri commenti e mi godo il massaggio”.



Attenta all'esercizio fisico anche Martina Colombari che scrive postando uno scatto dell'allenamento: “E dopo una settimana di polenta, canederli, gulasch sarà anche il caso di ricominciare...”. “Gyrotonic addicted e fitnessmotivation” sono il motto di Elena Santarelli mamma che non molla... anche con il fitness. E poi ci sono Britney Spears, Alessia Reato, Dayane Mello e molte altre vip dal fisico scolpito: sfoglia la gallery e “scoprile” tutte...