Addio magre e secche, ecco le morbide che piacciono agli uomini

Morbide e burrose piacciono di più. E' la nuova tendenza in fatto di bellezza femminile, confermata anche dalle forme giunoniche di una delle modelle scelte per il calendario Pirelli. Magre e secche addio, è il momento delle curve. Serena Williams, Kelly Brook, Kim Kardashian sono solo alcune delle belle dalla linea rotonda che fanno impazzire gli uomini. Sulla scia Giulia Calcaterra, Claudia Galanti (nella versione tutta curve), Katie Price.

Non solo décolleté florido, la bellezza femminile si ammorbidisce e il fondoschiena tondo diventa l'obiettivo preferito dai flash. Anche la Galanti, da sempre asciutta e statuaria, si lascia andare e mostrando il suo sedere tutto curve conquista l'applauso di tanti follower. Apprezzato da sempre quello bombastico di Kim Kardashian, che nonostante curve spaziali che farebbero rabbrividire le fissate della linea, piace un sacco. Più le sue forme si arrotondano e più cresce il gradimento dei fan.



Bionda e morbida, anche Giulia Calcaterra sa come far impazzire i suoi follower con dècolletè a tutto tondo e curve su cui sbandare. Ha fatto delle sue forme da capogiro la sua carta vincente anche Natalia Mesa Bush. Seno e sedere generosissimi per la bella modella. E che dire della taglia XL di Candice Huffine, 90 chili di morbidezza scelta per rappresentare la bellezza femminile nel calendario Pirelli 2015?