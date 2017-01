Ad ogni vip la sua... "bestia" domestica

11:44 - Il miglior amico delle star dello showbiz? Il cane naturalmente... ma non solo. Tra i "pet" adorati dai vip sono sempre più frequenti scimmie, maialini, agnellini, roditori e persino koala. E così mentre Cecilia Capriotti, Elisabetta Canalis e Costanza Caracciolo restano fedeli ai quattro zampe tradizionali, Paris Hilton e la modella Lehotska preferiscono bestiole più esotiche e stravaganti.

E così ecco Miley Cyrus mentre coccola sul petto il suo maialino d'india ben coperto perché non prenda freddo e Paris Hilton con una simpatica scimmietta vestita di tutto punto in braccio per uno scatto ricordo. Pausa biberon per la modella di Victoria's Secret Candice Swanepoel che allatta un piccolo agnellino nero e tenero bacio ad un piccolo topino per la modella Lehotska, che per i roditori sembra proprio avere un debole.



Dai loro cani non si separano mai e con loro fanno di tutto invece Cecilia Capriotti, che, distesa in riva al mare, tiene il suo quattro zampe sul petto, Elisabetta Canalis e Elisabetta Gregoraci che si fanno svegliare da Fido o Emma Marrone che, appoggiata sulla pancia del suo grosso cagnone dorme sul pavimento. Immancabili sui loro profili social i pet delle star sono i nuovi protagonisti dello showbiz.



La cantautrice statunitense Katy Perry va pazza per i gatti. La modella Cara Delavingne ama i volatili, mentre la cantante italo-americana Lady Gaga adora i cani di piccola taglia. Così come Paris Hilton e Elisabetta Canalis, che non si separa mai dai suoi Pieri.

Uno showbiz davvero...bestiale!