Acrobazie erotiche, guarda i momenti di piacere dell'estate vip 2015

12:07 - L'estate sta finendo, ma come non ricordare i momenti di “piacere” dei vip tra le onde? Ecco allora una carrellata di immagini ad alto tasso erotico delle belle al mare alle prese tra giochi hot e acrobazie in acqua: da Alessia Marcuzzi con il marito Paolo a Claudia Galanti con il compagno Tommaso, passando per Satta, Nargi, Caracciolo, Minetti e non solo.

Caldo, mare, sole e bikini esplosivi, un mix vincente per far scattare l'eros. Tra le onde del mare le coppie vip si sono scatenate sfogando tutta la loro passione. Ne sanno qualcosa Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi che si sono concessi vacanze romantiche, come pure Melissa Satta in Sardegna con il suo Kevin Prince Boateng e Federica Nargi con Alessandro Matri. Ma gli scatti a luci rosse non risparmiano nessuno, neppure i più riservati Costanza Caracciolo e Primo Reggiani o i prezzemolini Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia. E poi la scatenata Nicole Minetti e l'incontenibile Claudia Galanti. Pure i neosposi Alessio Cerci e Federica Riccardi sono stati pizzicati in atteggiamenti hot... Sfoglia la gallery e guarda tutte le acrobazie dell'estate