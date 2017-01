Accordo in Tribunale: Belen riceverà da De Martino mille euro al mese per Santiago

Si sono incontrati per pochi minuti in un'aula del Tribunale di Milano per formalizzare la loro separazione: Belen e Stefano De Martino, accompagnati dai rispettivi legali, hanno raggiunto un accordo che i giudici dovranno valutare. Il ballerino verserà mille euro al mese per il mantenimento di Santiago che resterà a vivere a Milano con la madre. Per la showgirl non sono previsti alimenti...