Acchiappavip al mare: dalla Hunziker in Romagna alla Satta in Sardegna

Curve al sole, corpi nudi, sorrisi ai flash, divertimento e aria di vacanza. Scopri dove sono spiaggiate le belle dello showbiz dai lidi italiani a quelli stranieri passando attraverso bikini mozzafiato. Guarda Belen Rodriguez a Ibiza, Michelle Hunziker a Milano Marittima, Melissa Satta in Sardegna, Federica Nargi a Formentera e non solo.

Michelle Hunziker si è concessa qualche giorno di relax in famiglia, con mamma Ineke e la figlia Aurora Ramazzotti accompagnata dal fidanzato Goffredo Cerza a Milano Marittima. Niente bagni di sole sul bagnasciuga affollato ma solo sci nautico in mare aperto. Belen è spiaggiata in una villa a Ibiza, ma fa la spola con Milano pronta per partecipare alle puntate tv di Balalaika. Melissa Satta si gode il relax della sua Sardegna tra cene con calciatori e pomeriggi di gioco con Maddox. Porto Cervo è stato scelto anche da Claudio Marchisio e dalla moglie Roberta Sinopoli, da Giulia De Lellis e non solo. E che dire di Formentera? Federica Nargi con Alessandro Matri sono di casa sulla playa da diverse settimane.