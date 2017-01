Abigail Ratchford "copia" Kim: lato B esplosivo da copertina

Kim Kardashian ha una valida concorrente in quanto a curve prosperose. Lei è Abigail Ratchford, modella e ex calciatrice americana con un fisico esplosivo. Nel suo calendario 2016, 12 mesi super bollenti in preparazione, la bella 23enne, speranza del soccer made in Usa ed eletta tra le 15 ragazze più sexy d'America, ha inserito uno scatto fotocopia della celebre copertina di Paper uscita proprio un anno fa: tutta nuda con il lato b scultoreo in primo piano.

Il confronto è quasi impossibile. Le curve di Abigail e quel fondoschiena perfetto sono un vero capolavoro, proprio come quelli apparsi sulla cover di Paper esattamente un anno fa. Lei lo sa e fa di tutto per metterli in mostra, specie sui social, dove i suoi scatti e suoi video hot sono diventati quasi leggenda. Per gli scatti del suo calendario 2016, come ha scritto lei stessa su Instagram, si è ispirata alle sue immagini iconiche preferite: Kim Kardashian è una tra loro.



Da promessa del calcio americano, arrivata persino nella nazionale a selezione a stelle e strisce, a promessa dello showbiz. Dopo aver appeso le scarpine al chiodo per un problema di asma, ha subito deciso di indossare i tacchi, i più alti possibili e di spogliarsi per mostrare l'altro lato di sé, quello che accende l'immaginario erotico di chiunque la guardi.