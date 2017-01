Abbey Clancy, pancione nudo su Instagram

10:57 - Pancione nudo bene in vista e reggiseno esplosivo per la modella inglese Abbey Clancy, moglie del calciatore dello Stoke City, Peter Crouch. La bellissima Abbey aveva annunciato solo un mese fa di essere nuovamente in dolce attesa, dopo la nascita di Sophia, 3 anni, e prontamente arriva lo scatto social a documentare la crescita delle curve.

Il piccolo è già vivace dentro la pancia e la tiene sveglia, così la Clancy cinguetta prima di farsi un pisolino. Incinta di cinque mesi la modella ha confidato a un amico via twitter di essere al settimo cielo. E così condivide con i follower gli scatti intriganti di questa gravidanza: dal balconcino accresciuto alle gambe nude passando per gli accenni di pancione, Abbey non rinuncia a mostrare la sua bellezza.