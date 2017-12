A un passo dal Natale: addobbi vip, preparativi e... sexy Babbe

Natale è ormai alle porte e i vip si preparano a festeggiare. C'è chi ha imbadito la tavola in maniera impeccabile con effetti scenografici da rivista di arredamento, come Alba Parietti e Anna Valle , qualcuno festeggia in anticipo con le vecchie amiche di liceo come Fiammetta Cicogna , e altri ancora puntano sull'inusuale: il solito Vacchi fa un balletto davanti a un'enorme renna gonfiabile mentre la Corvaglia festeggia sul palo della lap dance.

Ognuno festeggia a suo modo. C'è anche chi, come Guendalina Tavassi, invece del classico cenone, vivrà un Natale detox per perdere qualche chilo. Gianluca Vacchi è un Babbo Natale decisamente tirato a lucido: niente tradizionale pancia prominente ma tutina attillata per ballare come sua consuetudine. Come in grandissima forma è Maddalena Corvaglia: di natalizio nella sua foto c'è l'albero sullo sfondo e le scarpe rosse, che indossa mentre è avvinghiata al palo della lap dance.



Francesca Chillemi si diverte con un copricapo stile renna mentre anche Elisa D'Ospina opta per un look sexy e aggressivo, con tacco alto e pantalone di pelle nera. Semplicità per Simona Ventura che augura a tutti buone feste mentre addobba il suo albero.