A tutto shopping: ecco le vip impegnate a spendere

Mano al portafogli, i vip sono in vena di spendere. E in questo caldo novembre pre natalizio eccoli in giro per le vie dello shopping più chic, carichi di sacchetti griffati. Michelle Hunziker e la figlia Aurora insieme per Milano sembrano sorelle, mamma Guendalina si porta con sé la piccola Chloe e a due passi dalla Madonnina c'è anche Luciano Ligabue con la moglie Barbara Pozzo appena usciti dallo store Armani...

Look leopardato per lo shopping di Guendalina Canessa, che non rinuncia mai allo stile trendy e modaiolo e si "trascina" dietro la figlia Chloe, anche lei già una piccola fashion addicted. Michelle Hunziker cammina abbracciata con Aurora e più che mamma e figlia sembrano due amiche per la pelle.



Acquisti lussuosi per il Liga, che con la bella moglie Barbara visitano il negozio di re Giorgio in via Montenapoleone per un cambio armadi molto chic. E poi c'è lo shopping super sexy di Kate Winslet a Londra, sorpresa con un décolleté generoso e ben in vista, chei paparazzi non si lasciano sfuggire. Vittoria Belvedere sceglie gli abiti per la prossima stagione insieme all'amica e collega Camila Raznovich, mentre Mariana Rodriguez è col fidanzato e Lorena Bianchetti con la mamma...