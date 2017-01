A prua o a poppa, le vip in bikini prendono il largo

Yacht super lussuosi, barche a vela o mega panfili, le vip quest'estate hanno letteralmente preso il largo. Dalla Gregoraci alla Caracciolo, passando per Belen, Simona Ventura e Anna Tatangelo non c'è bellezza dello showbiz che non abbia ceduto alla tentazione della navigazione marittima. Più che navigare loro però hanno preferito il dolce far niente, stese al sole o in posa a poppa e a prua sfoggiando le curve seminude e sexy...