A letto con i vip dello showbiz

11:40 - In sottoveste sexy, con il proprio cane, sulle gambe della compagna o...con il fidanzato, ma prevalentemente soli. Tgcom24 ha spiato i vip dello showbiz in camera da letto, raccogliendo gli scatti social del momento del riposo per eccellenza. Ecco come dormono le star.

Tra le ultime passioni che spopolano tra i vip c'è proprio quella del selfie a letto. Pubblicare sul proprio profilo social un autoscatto sotto le lenzuola, occhi chiusi o aperti, senza trucchi e parrucchi vari, è un vero e proprio invito che le star rivolgono ai follower ad entrare un po' di più nella loro vita privata. Dal canto loro i personaggi dello showbiz acquistano un tratto di umanità avvicinandoli ai fan.



E allora ecco Costanza Caracciolo raggomitolata insieme al suo cane e Elisabetta Canalis svegliata dal suo Pierino. Poi ci sono una super sexy Giulia Clacaterra che sorride sotto le lenzuola, apparentemente nuda e Elena Morali in canotta e senza slip.



Stefano De Martino riposa sopra le ginocchia della sua Belen, Joanna Krupa con il muso del suo cane appoggiato al collo. E poi ci sono le coppie innamorate come Lola Ponce con suo marito Aaron Diaz o Carolina Marconi e compagno, serenamente addormentati uno accanto all'altro. Federica Pellegrini dorme sola, anzi col suo gatto mentre Alessia Reato, Heidi Klum e Alessia Marcuzzi riposano in completa solitudine. Quando si dorme, si dorme.