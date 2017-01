A letto con Fabrizio Corona, il selfie di Silvia Provvedi

Qualche giorno fa Corona ha consegnato alla sua amata un mazzo di chiavi di un potente suv (lo stesso che Fabrizio aveva in passato regalato alla Moric e alla Rodriguez), ma ha ricevuto l'ordine del tribunale di non allontanarsi dalla Lombardia. Colpa di una mini-vacanza troppo focosa che Corona ha trascorso in barca con Silvia a Capri. In quell'occasione la coppia era stata fotografata in pose bollenti, poco consone alla tenuta che dovrebbe avere Fabrizio (che non aveva ricevuto l'autorizzazione al viaggetto d'amore). Silvia era in topless, felice e innamorata più che mai. Non sarà certo il confine lombardo a tenere a freno la passione tra Corona e la Provvedi...