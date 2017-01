A casa o in bikini, ecco l'inizio 2016 dei vip

La parola d'ordine per il 2016 di Elisabetta Canalis è fitness. Anche il primo gennaio l'ex Velina lo passa in palestra, per iniziare con il giusto sprint. Capodanno all'insegna della tradizione per la sua amica Maddalena Corvaglia, che per l'ultima notte dell'anno ha scelto un abito rosso con un giacca in pelle, per dare un tocco rock al look.



E il 2016 non poteva che iniziare con un 'carmelita smack' per Barbara d'Urso che ha augurato ai suoi fan social tanta felicità. Vibrazioni positive arrivano poi dall'India, dove Naike Rivelli saluta il nuovo anno meditando e danzando in riva al mare.