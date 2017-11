A casa di Fedez e Chiara Ferragni è già Natale

Non si finisce mai di festeggiare: dai compleanni alla cicogna in arrivo, dall'uscita del nuovo inedito diventato disco d'oro agli oltre 30mila biglietti venduti in una settimana per il concerto a San Siro con J-Ax. Solo l'altra sera Fedez e amici erano al ristorante a brindare per il compleanno della mamma, sono passate poche ore e c'è già un altro motivo per far festa. Motivi professionali e privati si alternano in un va e vieni di emozioni. Per stare in tema anche l'appartamento superlusso del rapper si veste di nuovo: arriva l'abete bianco e si respira aria di Natale. Una “morbida” e rilassata Chiara Ferragni sta in panciolle sulla poltrona ad ammirare i “lavori in corso” e riceve i primi regali per il piccolo Leone che porta in grembo.