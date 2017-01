A Cannes si spogliano tutte

10:02 - Non solo abiti da sogno sui red carpet e feste da mille e una notte sugli yatch, a Cannes le belle si spogliano e sulla spiaggia sfilano in bikini. Ad Antibes vanno in scena i due pezzi da urlo di Lupita Nyong'o, modella e attrice di 12 anni schiavo (Oscar come miglior interprete non protagonista) e Sienna Miller, attrice e giurata del Festival. Ma c'è pure l'angelo Doutzen Kroes, la modella Natalia Mesa Bush...

La Miller insieme alla figlia Marlowe, 3 anni, nata dall'unione con Tom Sturridge, si gode un po' di relax e sfoggia un bikini perfetto. Supera a pieni voti la prova costume anche Lupita, che sulle scogliere di Antibes mostra il suo fisico perfetto. A Cannes c'è anche l'angelo di Victoria 's Secret Doutzen Kroes che posa beata in piscina tra mare e cielo azzurro. Forme perfette e bombastiche anche per la modella Natalia Mesa Bush che si gode le paserelle del festival a bordo dello yatch insieme al suo compagno.