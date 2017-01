2016, i baby vip in arrivo

Francesco Facchinetti diventerà papà per la terza volta, dopo Mia, avuta da Alessia Marcuzzi, e Leone, avuto dall'attuale moglie Wilma Helena Faissol. Cicogna in volo anche per Francesca Fioretti che da tempo fa coppia fissa con Davide Astori, calciatore della Fiorentina.

La gravidanza della conduttrice Ilaria D'Amico è ormai agli sgoccioli: manca poco all'arrivo del bimbo (o bimba, ancora non è dato sapere), che sta per avere dal compagno Gigi Buffon . Charlotte Lazzari è incinta, e il ballerino Kledi Kadi è al settimo cielo: "A gennaio diventerò padre di una bella bambina. E' un momento bellissimo per me e la mia compagna Charlotte”.



Ilary Blasi aspetta il terzo figlio da Francesco Totti. L'annuncio era arrivato in diretta tv. Tripletta anche per la conduttrice Veronica Maya . Dopo i due maschietti Riccardo Filippo e Tancredi Francesco, è in arrivo una femminuccia.



Secondo bebè invece per Elena Santarelli , dopo Giacomo avuto dal marito Bernardo Corradi. Secondo figlio anche per l'attrice Claudia Pandolfi e il compagno, il produttore Marco De Angelis, che fanno coppia fissa da quasi due anni.



Il conto alla rovescia nella casa di "The voice", Michael Bublè è cominciata. Luisana Lopilato è in attesa del secondo maschietto.



Prima gravidanza per Francesca Chillemi , fidanzata con Stefano Rosso, figlio di Renzo, patron di Diesel, con cui vive da più di un anno.