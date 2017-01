2015, ecco tutte le cicogne già in volo

11:57 - Il 2014 è stato un anno ricco di nascite famose (da Maddox Boateng a Leone Facchinetti, passando per i bebè della Quattrociocche, della Smutniak, della Arcuri e non solo). Il 2015 si preannuncia altrettanto prolifico. Tra le cicogne già in volo quelle in casa Hunziker-Trussardi e Pellegrinelli-Ramazzotti, ma anche quella reale di Kate Middleton.

Il primo a dare il via ai baby vip del nuovo anno sarà Gabriel, figlio di Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti, seguito dal primogenito di casa Bocci-Chiatti. Un maschietto in arrivo per Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti, il secondogenito della coppia dopo Raffaela Maria. Nello stesso periodo nascerà anche la figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Fiocco rosa anche per l'attrice Milla Jovovich.



In dolce attesa del secondo bebè Tatiana Santo Domingo e Andrea Casiraghi e la famiglia reale inglese: Kate Middleton aspetta un altro figlio dal principe William. Bebè in arrivo anche per Blake Lively e Ryan Reynolds, Jessica Biel e Justin Timberlake, Keira Knightley e James Righton.